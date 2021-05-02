Єдність допоможе подолати виклики, що постали перед нами - Шмигаль

Єдність довкола спільної мети дозволить подолати виклики, які постали перед нами.

Як передає Укрінформ, про це у вітальному відеозверненні, оприлюдненому у Фейсбуці, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щороку свято Воскресіння Господнього привносить в наші оселі та серця віру та надію. Віру в невідворотну перемогу світла над темрявою. Надію у щасливе та радісне майбутнє. Ці відчуття особливо важливі зараз, коли вже другий рік поспіль пандемія вносить суттєві зміни в наше життя. Змушує відмовитися від багатьох звичних речей, скасувати звичні зустрічі, ховати усмішки за масками. Заради чого? Заради безпеки наших рідних і близьких. Переконаний, що турбота, уважне ставлення до оточення та єдність довкола спільної мети здатні розвіяти навіть найчорнішу темряву. Зараз ми маємо показати єднання всеукраїнське - і разом подолати виклики, що постали перед нами", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр побажав українцям міцного здоров'я, домашнього затишку та душевної рівноваги.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 2 травня, християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.