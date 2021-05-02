Наші Великодні традиції не перевершені жодним народом

Кілька думок з приводу Великого Свята Христового Воскресіння

З Великим Святом Христового Воскресіння вітаю моїх національних братів і сестер, всіх українців в Україні та у діаспорі, тих котрі святкують Свято за Старим Юліанським календарем, і тих, котрі, як я, вже відсвяткували за Новим Григоріанським. Нехай Воскреслий Ісус дарує вам щастя і здоров’я та тримає нас усіх особисто, родинно і як націю у своїй опіці.

Велике значення Великодня для нашого народу не можна переоцінити. Це свято нових бажань і надій. І не тільки у релігійному, а й також у національному зрозумінні. Довгими роками наш народ святкував Великдень у неволі, у підпіллі, з надією на Ісуса Христа, символу воскресіння нашого народу. Про це писали наші великі поети. Наші в’язні по таборах відзначали Великдень.

Навіть на волі у діаспорі довгими роками частина нашого народу дотримувалася святкування Різдва і Великодня за Старим календарем, щоби відзначити ці наші найбільші Християнські свята спільно з народом в Україні, у спаяності з народом, котрий не міг зробити власного вибору.

Сьогодні Великдень і Різдво мають подібне значення. Ми народ Християнський, народ емоційний, пережитий, який цінить свої звичаї і традиції та зажди молиться за єдність, бо у єдності сила нашого народу. Ці слова не тільки фрази пісні, молитви, а радше відгук на трагічну нашу історію, де століттями наші вороги нас ділили з наміром, щоби ослабити та заволодіти. У цьому суть нашої Християнської молитви і спільного відсвяткування наших найбільших релігійних та національних свят, де б ми не жили – в Україні чи в діаспорі.

На жаль, навіть сьогодні, на порозі тридцяти років нашої національної незалежності, наші релігійні святкування нас ділять. Питання приналежності до Греко-католицької чи Православної, чи Євангельської церкви – це справа індивідуального вибору людини, тобто де вона почувається найвигідніше і де вона знаходить мову з Господом. Усі наші церкви часто співпрацюють між собою. Одначе нас ділять церковні календарі, і для цього немає пояснення, ані вибачення.

Тому з нагоди Великодня Святого звертаюся, не знаю котрий вже раз, до Блаженнішого Патріарха Української Греко-католицької Церкви Святослава та Блаженнішого Митрополита Православної церкви України Епіфанія домовитися, щоби українська релігійна спільнота врешті перейшла на Новий Григоріанський.

Така розмова і розумне взаємне погодження сприятиме нашому духовному релігійному та національному єднанню та буде ще одним кроком дальше від Москви. Про традиції чи обряд тут немає і мови, бо колись усі християни святкували за Юліанським календарем, і сьогодні цілий світ користується Новим календарем у кожноденному житті. Це включає і українців. Українці в України, бодай мої друзі, котрі вітають мене і приймають привітання від мене з нагоди Нового Року увінчують новорічні побажання 31 грудня кожного року. 13 січні має поверхове значіння.

При цій нагоді прошу також Блаженніших Святослава і Епіфанія уже у цьому році дозволити нашим дівчаткам служити при вівтарі. Про другі реформи можна також подумати, щоби наша Церква, одна і друга, і третя, були більше з народом і для народу. Це не модернізація, а прямо раціональний підхід до часто ірраціональних заборон. Синоди треба повернути до потреб мирян, а не тільки інтерпретацій доктрин.

Ось кілька думок з нагоди нашого Великого Свята. Я уже святкував, але буду ще раз святкувати. Мабуть, це добре, бо частіше ходитиму до церкви, буду більше постити, хоча у мене вікове звільнення, та відбуватиму знов Великодню сповідь. Цього року було, здається, чотири тижні між Святами, то є за що сповідатися.

Бажаю всім смачних яєчка, паски і ковбаски. І не забувайте хрону з бурячками. Але сильного. Можна навіть випити чарочку білої, що не можна було під час Великого посту. Наші Великодні традиції не перевершені жодним народом. Пишіть писанки, святіть ваші кошики, виводьте гагілки, усе на прославлення Воскреслого Ісуса Христа та його дітей, нашого українського народу.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Аскольд Лозинський