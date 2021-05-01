Благодатний вогонь привезли в Україну

У суботу, 1 травня, глава делегації УПЦ МП митрополит Антоній отримав Благодатний вогонь в Єрусалимі - його привезли в Україну ввечері.

Про це пише прессекретар ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря в Facebook, передає Укрінформ.

"Значення і символіка цієї церемонії полягає в явищі святого, благословенного світла, а не в самому вогні, який є лише носієм світла", - наголошується в публікації.

Зустріч Благодатного вогню пройшла в аеропорту Жуляни.

Православна церква України (ПЦУ) отримає його у неділю, 2 травня, близько 10 ранку.

Фото: Євстратій Зоря / Фейсбук