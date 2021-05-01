Лише 0,06% COVID-вакцинованих заразилися повторно — академік

Україна повинна провести кампанію вакцинації проти COVID-19, оскільки ефективність щеплень підтверджується світовим досвідом.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко, передає Укрінформ.

Академік зауважив, що слід задуматися про тривалість періоду спаду захворюваності, і нагадав, що є три шляхи боротьби з інфекційними захворюваннями: противірусні ліки, які поки не знайдені, карантинні заходи й вакцина.

"Дія вакцин демонструє, що вони вкрай ефективні. І якщо влітку минулого року клінічні випробування, здійснені на десятках тисяч людей, показали високу ефективність вакцин, то зараз дані свідчать вже про десятки й сотні мільйонів людей", — прокоментував Комісаренко.

Тезу про ефективність вакцини в боротьбі з вірусом учений проілюстрував результатами світових досліджень.

"Під час аналізу стану 10 млн вакцинованих людей з'ясувалося, що серед них лише близько 6 тисяч (0,06%, — ред.) заразилися повторно. У Гарвардському університеті проаналізували 500 тис. людей, двічі вакцинованих в Ізраїлі. З них ніхто не помер, лише 5 тис. осіб захворіли, але дуже слабко, і лише 50 осіб госпіталізовано. Але захворювання проходили легко, не було жодного померлого", — акцентував академік.

Він додав, що подібна статистика повинна стати міцним аргументом у дискусіях з противниками вакцинації.

"Уявіть, якого удару ці дані завдають по платформі так званих антивакцинаторів. Ну, що може ще переконати людей в тому, що вакцинуватися потрібно? І тепер Україна повинна організувати ефективну вакцинацію", — резюмував Комісаренко.

За даними Worldometer, у світі станом на 1 травня зафіксували 152 146 478 випадки зараження коронавірусною хворобою. Зафіксовано 3 196 615 смертей, одужали 129 439 942 особи.