МОЗ оновило карантинні зони: Київ - «жовтий», сім областей - «червоні»

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони. Київ і 9 областей опинилися у жовтій зоні епіднебезпеки, 7 областей - у червоній, а в зелену зону наразі не вийшов жоден із регіонів.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація опублікована на сайті МОЗ.

Згідно з даними, станом на 1 травня у червоній зоні перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Водночас у помаранчевій зоні - Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Київ з 1 травня перейшов до жовтої зони епіднебезпеки, у жовтій зоні також перебувають 9 областей, а саме: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Згідно з даними МОЗ, жодна область наразі не входить до зеленої карантинної зони.

Як повідомлялося, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» залежно від епідемічної ситуації в регіоні або районі чи місті обласного значення може бути встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників. Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набуває чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

Як повідомлялося, 21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.

З 1 травня Київ послабив суворі протиепідемічні обмеження, встановлені раніше.