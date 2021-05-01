Рятувальників перевели на посилений режим у період Великодня та травневих свят

На період святкування Великодня та травневих свят підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"З 9-ї години ранку 01 травня до 9-ї ранку 05 травня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення Великодніх святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: СБУ попереджає про загрозу російських диверсій на Великдень

Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей. Рятувальники провели перевірку всіх культових споруд, а інспекторським складом проведено протипожежні інструктажі зі священнослужителями.

Зазначається, що усього на чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч особового складу та 2 тисячі одиниць рятувальної та спеціальної техніки, а також піротехнічні розрахунки.

У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, зокрема 8 повітряних суден.