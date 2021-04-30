МОЗ не займається поставками COVID-вакцин на комерційний ринок – Степанов

Міністерство охорони здоров'я не займається поставками вакцин від COVID-19 на комерційний ринок.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Міністерство охорони здоров'я не займається поставками вакцин на комерційний ринок і не буде займатися такими поставками. Щодо комерційного ринку, ми як МОЗ, у всіх, у кого є можливість поставити вакцини, які зареєстровані на території України, на комерційний ринок, ми будемо максимально цьому сприяти", - сказав Степанов.

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Водночас він підкреслив, що нині "немає жодної компанії, яка б прийшла і сказала: у нас є можливість, ми законтрактували, допоможіть нам це зробити. Комерційного ринку (вакцин від COVID-19 - ред.) не існує", - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, перша партія вакцини CoronaVac (215 тис. доз) прибула в Україну 25 березня, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

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Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

В Україні зареєстровані та використовуються вакцини CoviShield, розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. вакцина американської компанії Pfizer, вакцина SkBio від Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.