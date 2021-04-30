Офіс Президента - про марш на честь дивізії «Галичина»: засуджуємо пропаганду тоталітарних режимів

В Офісі Президента України категорично засудили проведення у Києві маршу, присвяченого 78-й річниці СС "Галичина".

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ОП.

"У зв'язку з тим, що в місті Києві відбувся так званий марш до дня створення нацистами дивізії СС «Галичина» під час Другої світової війни, вважаємо за необхідне зазначити, що мала чисельність учасників та маніпуляції організаторів із подачею заявки на проведення акції не можуть бути підставами для того, щоб навіть пробувати виправдати цю ситуацію", - йдеться у повідомленні.

В Офісі глави держави категорично засудили будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів.

"Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну. Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя", - зауважили в ОП.

В Офісі також додали, що Міністерство закордонних справ України вже заявило про засудження будь-яких проявів глорифікації військ «Ваффен-СС» і нагадало, що пропаганда тоталітарних режимів заборонена в Україні. Партнери України вже поінформовані про те, що порушення відповідного законодавства матимуть логічні наслідки для будь-якої особи, яка в цьому винна.

"Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості», - заявили в Офісі Президента.

Крім того, в ОП очікують від голови Київської міської державної адміністрації проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу.

«Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня у Києві відбувся «марш вишиванок» на честь річниці створення дивізії СС «Галичина». Колони українських націоналістів від Арсенальної площі пройшли до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка.

Фото: RFE/RL