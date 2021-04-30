За відсутність маски можуть зняти з потяга: УЗ і поліція перевірятимуть пасажирів

У поїздах на травневі свята будуть рейди з Нацполіцією та воєнізованою охороною, щоб унеможливити перебування у заповнених вагонах пасажирів або співробітників без маски.

Як передає Укрінформ, про це в програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом" повідомив керівник комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко.

За його словами, Укрзалізниця зараз дуже жорстко стежить за дотриманням маскового режиму пасажирами в потягах, налагоджено взаємодію з поліцією.

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Також Шевченко пояснив, чи мають право співробітники компанії висадити з вагона пасажира, який відмовляється надягати маску.

"Це досить складне питання з юридичного аспекту. Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право. Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, то взяти її за руку і витягти з поїзда, він не може. Для цього він залучає поліцію, яка, звісно, повинна цю людину зняти. У нас налагоджена взаємодія з поліцією, є кейси, є приклади, як це відбувається. Провідники та начальники поїздів прекрасно проінструктовані. Якщо людина адекватна, то, як правило, ситуація не доходить до цього пункту", - зазначив він.

У разі, якщо пасажир поводиться абсолютно неадекватно і неготовий слідувати загальноухваленим правилам і нормам, тоді або начальник поїзда буде користуватися своїми можливостями, або підключається поліція, додав Шевченко.

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Тому в Укрзалізниці просять усіх бути максимально свідомими і використовувати як дезінфектори, так і маски під час перебування на вокзалах і в вагонах поїздів.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні 325 тис. пасажирів обрали подорож залізницею на травневі свята в Україні. Найпопулярніші напрямки - в гори та до моря.