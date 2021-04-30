У Степанова затвердили наглядову раду «Медзакупівель»

Конкурсна комісія обрала наглядову раду державного підприємства «Медичні закупівлі України».

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За результатами засідання комісії визначили п’ять переможців. З незалежними членами наглядової ради, а також представниками держави у складі наглядової ради ДП «Медичні закупівлі» підпише відповідні договори», - йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом МОЗ, переможцями конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради ДП «Медичні закупівлі України» визначено Антона Кульчинського, Миколу Романьока, Олексія Мечинського, Олексія Сакуна, Олену Філінюк.

Призначено членами наглядової ради ДП»Медичні закупівлі України», як представників держави, генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ Олександра Комаріду та радника міністра патронатної служби Міністерства молоді та спорту Віталія Цвігуна.

В МОЗ зазначили, що до складу комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради увійшли представники міжнародних фінансових організацій, дипломатичних установ, професійні консультанти з відбору персоналу, які мали право дорадчого голосу для забезпечення максимальної прозорості процедури.

Загалом до участі у конкурсі подали документи 52 кандидати.

Як повідомлялося, «Медичні закупівлі України» - державне підприємство, що забезпечує централізовану закупівлю ліків та медичних виробів за кошти державного бюджету.