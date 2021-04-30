Реабілітація дітей з інвалідністю потребує інноваційних підходів - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зустрілася з доктором медичних наук, професором, Героєм України Володимиром Козявкіним для обговорення питань забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінсоцполітики.

“Наше завдання - зробити реабілітаційні заходи максимально доступними для дітей з інвалідністю. Ми будемо боротись за кожну людську долю та використовувати інноваційні методи надання реабілітаційних заходів задля покращення якості життя дітей з інвалідністю”, – зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За даними міністерства, на сьогодні в Україні понад 12 тисяч дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП).

“З 2019 року Мінсоцполітики запровадило механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю за принципом “гроші ходять за людиною”. Зокрема, бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей закладам охорони здоров’я, реабілітаційним установам, підприємствам які мають відповідну ліцензію.

Упродовж 2020 року забезпечено 2927 дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами, у тому числі 1650 дітей з інвалідністю отримали реабілітаційні заходи в реабілітаційній установі ТОВ “Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна”. Державним бюджетом на 2021 рік передбачено видатки на реабілітацію дітей з інвалідністю в сумі 130,02 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

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У ході зустрічі були обговорені напрями співпраці, розширення мережі реабілітаційних центрів для дітей, навчання та залучення спеціалістів, які працюють по “методу професора Козявкіна” шляхи інновацій, які застосовують в процесі реабілітаційних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я». Документ запроваджує функціонування сучасної системи «реабілітації у сфері охорони здоров’я» (health-related rehabilitation) - надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я від самого початку захворювання або травми.