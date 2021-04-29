Полярники 25-ї антарктичної експедиції повернулися в Україну

Після року роботи на станції “Академік Вернадський” 25-та українська антарктична експедиція (УАЕ) повернулася додому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.

"Команда прилетіла в аеропорт “Бориспіль” сьогодні, 29 квітня 2021 року. Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців. Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем не надто прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому. Сльози радості, обійми та шампанське – так наших полярників і полярниць зустрічали в “Борисполі” їхні рідні, друзі та колеги", - йдеться у повідомленні.

Учасники 25-ї антарктичної експедиції повернулися в Україну Фото: Національний антарктичний науковий центр

Зазначається, що зимувальний загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт. З приїздом сезонного загону роботи з модернізації значно активізувалися, зокрема, було залито фундамент та встановлено новий потужний кран, замінено систему опалення, встановлено антену для безлімітного інтернету тощо.

Сезонна команда включала також науковців, які працювали за окремими програмами досліджень.

Як повідомлялося, 26-та українська антарктична експедиція дісталася станції «Академік Вернадський» – її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.