До України завтра прибудуть 500 тисяч доз вакцини CoronaVac - Степанов

До України завтра прибудуть 500 тисяч доз вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоровя Максим Степанов.

"Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз, з нашого контракту на 1,9 млн доз", - написав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні є 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона знаходиться на останніх стадіях погодження Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. Вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей 80+ років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.