Президент підписав закон про реорганізацію санаторних шкіл

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує реорганізацію санаторних шкіл до липня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

29 квітня Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу» № 1385-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня.

"Документ покликаний допомогти органам місцевого самоврядування сформувати мережу освітніх закладів відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту. Також закон створює підґрунтя для поступового реформування санаторних шкіл в умовах децентралізації", - ідеться у повідомленні.

Згідно із законом, реорганізація або закриття санаторної чи спеціальної школи допускається лише після погодження з Міністерством освіти і науки України.

"Крім того, до 1 липня 2022 року відтерміновано зобов’язання засновників санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) змінити тип таких закладів освіти на один з передбачених Законом «Про повну загальну середню освіту» або закрити їх. При цьому уточнюється, що проєкт відповідного рішення засновника про зміну типу або ліквідацію закладу має бути погоджений з МОН", - зауважують у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації».

Фото:www.president.gov.ua