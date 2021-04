Дипломат Щерба прокоментував своє звільнення з посади посла України в Австрії

Дипломат Олександр Щерба заявив, що в його звільненні з посади посла України в Австрії немає «політики».

Про це дипломат написав на власній сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

«Тепер якийсь час піде на прощання з австрійськими друзями і регіонами, підбір хвостів, відкриття нового аудіогіда, представлення книжки, пакування речей і тільки після цього - on the road again. Ротація планова. Ніякої політики. 6 років достатньо», – йдеться у дописі.

Він додав, що «це ще не від’їзд, це ще не прощання», оскільки «в дипломатії все не так швидко».

Як повідомляв Укрінформ, Щербу у 2014 році було призначено українським послом в Австрії.