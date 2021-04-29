МОЗ очікує затвердження порядку формування та видачі електронних лікарняних

Міністерство охорони здоров'я очікує затвердження порядку формування та видачі електронних лікарняних.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 28 квітня розповів заступник міністра охорон здоров'я Ярослав Кучер.

“Станом на сьогодні МОЗ відправило на опрацювання центральних органів влади наказ про деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Ми чекаємо на затвердження цього порядку, і це стане останнім нормативним документом, який дозволяє запускати нормативно врегульовану роботу електронних листків непрацездатності”, - сказав Кучер.

Зараз, за його словами, основні питання полягають в тому, як запускати в роботу електронні листки непрацездатності в центральному компоненті E-Health і в медичних інформаційних системах, якими користуються в медичних закладах, і яких станом на сьогодні біля 40. Як зазначив Кучер, в медичних інформаційних системах для цього має бути запроваджений додатковий функціонал.

Заступник міністра зауважив, що частина регіонів досі лише частково готова до впровадження електронних лікарняних. Це Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернігівська та Київ.

"Звертаю увагу медичних закладів та фізичних осіб підприємців, які видають листки непрацездатності, що перехід на електронні лікарняні є одним з важливих напрямків реформування сфери охорони здоров'я і депаперизації. Тому закликаю голів ОДА, а також центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться заклади охорони здоров'я, що здійснюють експертизу тимчасової непрацездатності та видають листки непрацездатності, звернути увагу та підключення їх до електронної системи охорони здоров'я і забезпечити їх підключення в системі E-Health в найкоротші терміни", - сказав Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволить лікарям виписувати лікарняні онлайн.