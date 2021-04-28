У новій редакції законопроєкту «Про медіа» відмовилися від блокування Telegram-каналів – Потураєв

Нова редакція законопроєкту "Про медіа" не буде передбачати можливість блокування Телеграм-каналів, оскільки це технічно безперспективна ідея.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

На запитання, чи передбачатиме законопроєкт "Про медіа" регуляцію Телеграм-каналів, Потураєв відповів: "Ні, ми це аналізували. Якщо ви пам’ятаєте, з самого початку ми думали над цим, і у нас навіть були певні норми в перших версіях законопроєкту. Ми від цього відмовилися свідомо, і це не лише моя точка зору. Коли ти приймаєш закон, ти маєш розуміти, що він буде виконуватися, і що в тому числі в тебе є технічні можливості для його виконання".

Потураєв нагадав, що в Росії провайдерів зобов’язали купити обладнання, яке дозволяє блокувати Інтернет-ресурси, однак з Телеграмом впоратися не змогли і врешті відмовилися від цієї ідеї.

"Я не виключаю, що за цією відмовою стояли якісь тіньові домовленості між російською владою і власником Телеграму, але й звинувачувати нікого не можу. Але є факт: навіть коли вони намагалися блокувати Телеграм, у них нічого не вийшло, не тільки через VPN-сервіси, а й просто через те, що це технічно на сьогодні абсолютно безперспективна ідея. Тому цього не варто робити", - сказав очільник комітету.

Потураєв додав, що приклад Телеграму демонструє, наскільки важливими є просвітницькі кампанії, спрямовані на громадянське суспільство.

"Бо Телеграм абсолютно свідомо російськими пропагандистами перетворений на помийку всіляких анонімних каналів, які просто цілодобово розповсюджують фейки, займаються дискредитацією окремих людей чи політичних партій, країн, інституцій. Це стосується не лише України, це загальносвітова проблема", - заявив він.

Депутат додав, що Телеграм побудований "у найкращих анархічних традиціях Інтернету".

"Якщо власник Телеграму свідомо це заохочує, то тоді, на мій погляд, боротьба може бути тільки одна – агітувати людей відмовитися від Телеграму. У мене його немає на жодному пристрої. В тому числі через те, що у мене є запитання про природу такої дещо неочікуваної відмови Роскомнадзору від блокування Телеграму. Ще й із формулюванням подяки власнику Телеграму за боротьбу з екстремізмом і тероризмом", - зазначив Потураєв.

Як повідомлялося, законопроєкт "Про медіа" №2693д після доопрацювання було зареєстровано у Верховній Раді ще 2 липня 2020 року. Однак через критику та відсутність підтримки в лавах монобільшості ініціатива тоді не була внесена до сесійної зали.

Новий законопроєкт "Про медіа", доопрацювання якого завершується, зокрема, передбачатиме застосування найсуворіших санкцій проти медіа за порушення положень розділу щодо обмежень, пов'язаних зі збройною агресією. Також у законопроєкті враховано жорстку європейську вимогу – окремий розділ щодо захисту прав дітей.