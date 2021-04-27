ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про цифровізацію досудового розслідування

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт, який передбачає цифровізацію досудового розслідування.

Як передає Укрінформ, за відповідний законопроєкт №5246 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування" проголосували 272 народні депутати.

Так, згідно із законопроєктом, Кримінальний процесуальний кодекс України буде доповнено положеннями, якими закріплюються правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.

Зокрема, передбачається функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування та надання усім учасникам процесу доступу до матеріалів, які зберігаються в цій системі.

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Окрім цього, ухваленим законопроєктом передбачається, що примірники документів в електронній та паперовій формі, підписані, погоджені в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування з використанням кваліфікованого електронного підпису, визнаватимуться оригіналами документів.

Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні.