Стартував прийом заявок на стипендію імені Ірини Бекешкіної

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за сприяння міжнародного фонду «Відродження» оголосив конкурс на здобуття стипендії імені Ірини Бекешкіної для студенток та аспіранток спеціальності «Соціологія» на проходження стажування у фонді.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фонду «Демократичні ініціативи».

Як зазначається у повідомленні, стипендія присвячена пам’яті видатного українського соціолога Ірини Бекешкіної, яка зробила значний внесок у розвиток соціології та розбудову громадянського суспільства в Україні.

Щомісячну стипендію у сумі 6500 грн на навчання у фонді отримають п’ять претенденток.

«Ми прагнемо, аби наша країна рухалася у напрямку гендерної рівності та більшого політичного представництва жінок», - йдеться у пресрелізі фонду.

Стажування триватиме 5 місяців, з липня до листопада 2021 року, з них три дистанційно і два очно у фонді. Організатори передбачають фінансову підтримку для учасниць з регіонів на час перебування у Києві.

У конкурсі можуть взяти участь студентки бакалаврату, магістратури або аспірантури за спеціальністю «Соціологія» або ж ті, хто завершив навчання не пізніше року з часу подачі заявки на конкурс. Основні вимоги до учасниць: зацікавлення у діяльності громадських організацій, написанні аналітичних матеріалів та популяризації соціології. Пріоритет надаватиметься кандидаткам без попереднього досвіду роботи у громадському секторі.

Кінцевий термін прийому заявок – 10 травня 2021 року. Для участі потрібно надіслати мотиваційний лист, CV та приклад наукової записки. У три етапи конкурсна комісія, що складається з працівників фонду, обере п’ятьох найкращих претенденток. Вони зможуть долучитися до діяльності фонду у підготовці організаційних заходів, прослухати тренінги від співробітників фонду та запрошених експертів і головне - навчитися писати власні аналітичні матеріали.

Результатом стажування кожної зі стипендіаток буде опублікований аналітичний матеріал, підготовлений за менторства аналітиків фонду, повідомляється у пресрелізі.

Детальніше про стажування можна дізнатися на сайті організації.

Окрім запровадження стипендії, у фонді «Демократичні ініціативи» звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка з клопотанням про вшанування пам’яті Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста. Також в організації планують видати книгу про неї.

Як повідомляв Укрінформ, Ірина Бекешкіна померла 21 березня.

Вона народилася 4 лютого 1952 року. Закінчила філософський факультет Київського університету імені Т. Г. Шевченка і аспірантуру Інституту філософії АН УРСР. Кандидат філософських наук.

Працювала науковим редактором журналу «Філософська думка», молодшим і старшим науковим співробітником Інституту філософії АН УРСР. З 1991 року – науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

З 1996 року – заступник директора (пізніше директор) Фонду «Демократичні ініціативи», з 2001 року – його науковий керівник. У 2007 та 2008 роках потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус».

Автор понад 100 наукових праць та великої кількості публікацій у ЗМІ.