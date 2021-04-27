Уряд розробляє програму збереження зони навколо ЧАЕС - Ткаченко

Кабінет Міністрів розробляє програму збереження зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП, про це сказав очільник міністерства Олександр Ткаченко в інтерв'ю німецькому журналу "Шпігель".

"Наразі ми всередині уряду України розробляємо, як буде виглядати програма по збереженню зони навколо Чорнобиля... Ми спільно працюємо з митцями, філософами та істориками над розробкою нової концепції для створення місця пам’яті", - сказав міністр.

Він додав, що у планах уряду - забезпечення відвідувачам можливості ознайомитися із зоною відчуження.

"Ми плануємо розбудувати інфраструктуру – побудувати місця для відпочинку та ночівлі, дороги, а також очисні споруди для чистої води та чистих продуктів харчування. Коли туристи прибуватимуть у регіон, вони зможуть краще познайомитися з місцевістю у спокої – оглянути краще сам реактор, загублене місто Прип’ять, старі церкви, що були побудовані ще у 18-му столітті, а також насолодитися природою та подивитися на диких тварин, які там проживають. Таким чином відвідувачі зможуть у тиші та спокої відчути зону відчуження", - підсумував Ткаченко.

Як відомо, 26 квітня 1986 року на ЧАЕС сталася катастрофа: внаслідок теплових вибухів було зруйновано 4-й енергоблок. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих, так і за економічними збитками.