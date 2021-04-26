Епіфаній - про вакцинацію: Позиція церкви є позитивною

Православна церква України закликає всіх долучатися до процесу вакцинації, за допомогою якої можна здолати епідемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній.

“Позиція церкви стосовно вакцинування є позитивною. Ми висловлювали нашу позицію на Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Ми заявили, що вакцинація не має якогось релігійного підтексту, не повинно бути якихось речей, які б зупиняли її. І церква закликає всіх долучатися до цього процесу, бо саме за допомогою вакцинації ми зможемо поступово здолати цю хворобу”, - зазначив Епіфаній.

Як повідомлялося, міська влада Києва встановила особливі вимоги до релігійних заходів на Великдень. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

У храмах необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, а також забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

Фото: pomisna.info