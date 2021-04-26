МВС оприлюднило документи про подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило документи, які висвітлюють організацію заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

“Сьогодні, 26 квітня, у День Чорнобильської трагедії Міністерство внутрішніх справ оприлюднило документи, які висвітлюють організацію заходів з ліквідації наслідків катастрофи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у галузевому держархіві (ГДА) МВС зберігаються, зокрема, організаційно-розпорядчі документи, які характеризують зусилля міністерства щодо найшвидшого подолання наслідків аварії, списки військовослужбовців пожежних загонів, працівників органів та підрозділів внутрішніх справ, медзакладів, які брали участь у ліквідації, евакуації населення, охороні громадського порядку та безпеки, постанови та накази з питань оплати праці, пільг, компенсацій тощо.

“За цими документами ГДА МВС щорічно виконує понад тисячу запитів установ та звернень громадян, у тому числі іноземних, щодо підтвердження статусу учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. Також продовжується робота із розсекречування тогочасних документів”, - розповіли у відомстві.

Так, МВС вперше оприлюднило ряд документів із галузевого держархіву, серед яких - наказ МВС УРСР «Про утворення оперативного штабу у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції», наказ МВС УРСР «Про додаткові заходи з посилення охорони порядку у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС», наказ МВС УРСР «Про посилення охорони громадського порядку в районі аварії на Чорнобильській АЕС», наказ МВС УРСР «Про удосконалення дозиметричного контролю та радіаційної розвідки органів внутрішніх справі внутрішніх військ в районі Чорнобильської АЕС» та інші.

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Перелік архывних документів МВС щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи доступний за посиланням.

Як повідомлялося, 26 квітня - Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.