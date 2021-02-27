Запізнилися на 14 годин: літак SkyUp поламався на шляху із Занзібару до Києва

Рейс SkyUp із Занзібару до Києва PQ 6974 затримався на 14 годин через поломку літака і замість 21:45 26 лютого прибув до України тільки о 12:11 27 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Аvianews.

Польоти виконував 12-річний Boeing 737-900 з номером UR-SQI. Оскільки дальності авіалайнера недостатньо для прямого перельоту до аеропорту Бориспіль, він зробив планову посадку на дозаправку в єгипетському місті Луксор. Тут і виявили несправність.

У результаті пасажирам довелося всю ніч перебувати в терміналі. Їм надали воду і їжу, проте в готель не поселили.

У SkyUp це пояснили тим, що на вимогу влади Єгипту вийти з аеропорту пасажири могли тільки при наявності щеплень від місцевих захворювань.

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Це вже третій випадок тривалої затримки рейсу SkyUp на маршруті Київ-Занзібар-Київ. Першого разу замість 13 лютого пасажири дісталися з Занзібару до Києва 16 лютого. Тоді через специфіку роботи одного з клапанів заправки паливом Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQF час заправки збільшився. У результаті авіакомпанія довго не могла узгодити місце дозаправки по дорозі в Україну.

Вдруге 17 лютого цей же літак після вильоту з Києва до Занзібару повернувся в аеропорт Бориспіль через спрацювання сигналізації системи кондиціонування. Після цього SkyUp відправила пасажирів на іншому авіалайнері.

Фото: SkyUp