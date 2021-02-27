Справа Стерненка: Поліція дозволила активістам мітингувати на Банковій у суботу

Правоохоронці не будуть перешкоджати акції протесту на вулиці Банковій проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку, запланованій на 12 годину в суботу, 27 лютого.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Завтра поліція зробить все, щоб не було жодних провокацій. Прийняте рішення, що не буде ніяких кордонів і мітингарі можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій», - наголосив Геращенко.

Він звернувся до організаторів акції із закликом не проявляти жодного насилля до правоохоронців.

Своєю чергою активісти повідомили, що володіють інформацією про можливі провокації під час протестів, однак запевнили, що не піддаватимуться на них та діятимуть в рамках закону.

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Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист активіста заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на цей вирок.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка, зокрема, під Офісом Президента у Києві. Активісти біля Офісу Президента на Банковій заявили, що у суботу 27 лютого о 12:00 відбудеться всеукраїнська акція протесту, яка триватиме "до звільнення всіх політв’язнів, включно зі Стерненком".

Фото: Telegram / Стерненко