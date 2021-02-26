Держава поверне більшу частину коштів у справі «ПриватБанку» - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова переконана, що Україні вдасться повернути більшу частину коштів у справі ПриватБанку.

Про це вона сказала в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Укрінформ.

«Може, це буде не так швидко, як нам усім хочеться. Може буде не вся сума, яку ми зазначаємо, - 5,5 мільярдів, - але більша частина стовідсотково повернеться. А, може, потім після компенсації в господарських і цивільних судах ми повернемо й решту ще й з компенсацією держави», - сказала Венедіктова.

На її думку, поверненню грошей ПриватБанку державі сприяє той факт, що процеси у цій справі тривають «на всіх фронтах».

«Насправді ж процеси йдуть і в кримінальній юстиції, і в господарських судах. І коли ми розмовляли з міністром юстиції Малюською, здається, він називав цифру 400 проваджень, в яких держава захищає ці активи. Тому робота йде на всіх фронтах, і я реально сподіваюся, що це буде не тільки стосовно цього конкретного кейса, а це буде йти по всіх напрямках, що ми зараз і демонструємо. Ми йдемо по всіх напрямках», - наголосила Венедіктова.

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Генпрокурор також відповіла на запитання в студії про перспективи повернення грошей ПриватБанку державі після гучного затримання 22 лютого працівниками НАБУ першого заступника голови правління 2016 року Володимира Яценка.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова погодила підозру ексзаступнику голови ПриватБанку, який є фігурантом справи Національного антикорупційного бюро про зловживання у цій фінустанові.

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ «ПриватБанк» про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Підозри експосадовцям «ПриватБанку» підписала генеральний прокурор.