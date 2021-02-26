Хочете перезавантажитися? Почніть з весняного гардеробу!

Чорно-біла гамма, повернення жіночності, вільний стиль для офісу і ще декілька ідей для експериментів

Початок весни у багатьох приходить із бажанням щось змінити і освіжитися, а надто хочеться змін після складного 2020 року і січневого карантину. Так чому б не почати з того, щоб освіжити свій гардероб? Тим паче, що психологи наголошують: те, що ми носимо – є важливою складовою нашої ідентичності, тому предмети одягу можуть стати символом надії чи відчаю. Саме таку думку висловлює Каролін Мейр, когнітивний психолог і авторка книги «Психологія моди». Власне, нещодавно навіть з’явився новий термін, а точніше концепція під назвою «гардероб-велнес». Вона про те, що деякі речі у нашій шафі можуть викликати у нас негативні емоції – через погані асоціації, невідповідність стилю, розміру чи зміну способу життя. Відтак від таких речей треба позбуватися, тобто чистити гардероб і наповнювати його тільки таким одягом, який заряджає енергією і приносить хороший настрій на весь день. А знаючи, які тренди будуть цієї весни, а вже й незабаром влітку, це вдасться зробити простіше. Щоправда, полювати на всі тренди одразу не раціонально – адже коли вони поступляться новим і стануть недоречними, гардероб знову доведеться очищати. Тому найкраще – вибрати пару таких, що найбільше сподобалися і – вперед експериментувати!

Подовжений тренч вільного крою

Речі оверсайз (тобто ті, що сидять вільно, ніби на пару розмірів більше) продовжують бути у тренді, як наприклад тренч. Цей верхній одяг уже давно став базовим, але про строгі приталені варіанти краще забути – дизайнери зробили його довшим і вільнішим за кроєм. До речі, тренчі потрапили у гардероб модниць з легкої руки знаменитої німецької акторки Марлен Дітріх, а спочатку вони були лише елементом форми військових.

Nina Ricci trench

Чорно-біла гамма

Поєднання цих двох контрастних кольорів завжди виглядає елегантно, але цього сезону ще й вкрай актуально. Але головне, щоб кольори були чистими – без жодних відтінків. Якщо комусь це здається нудним, то рішенням може стати незвичний крій чи яскраві аксесуари.

Сітка

Її дизайнери пропонують носити радше як аксесуар, ніж окремий елемент. Йдеться переважно про широку сітку з будь-яких матеріалів. Причому вона ще й може бути прикрашена декором – перлинами, металевими елементами чи асиметричними намистинами.

Dries Van Noten

Розрізи

Декор у вигляді розрізів різної форми підкорив серця модниць ще в минулих сезонах. Це і не дивно, адже подібний крій додає образу зухвалості і сексуальності. У цьому сезоні дизайнерам захотілося продовжити цей тренд, і в модних колекціях особливо часто зустрічалися вирізи в зоні живота і діафрагми. Щоправда, такий одяг не буде доречним у діловій обстановці, тому це слід враховувати при його виборі.

Fendi

Широкі штани

А от що точно можна обрати для офісу, так це штани широкого крою – особливо ефектно вони виглядають у русі, коли тканина ніби плавно перетікає зі сторони в сторону. Підібравши жакет у тон, у такому образі не вдасться залишитися непоміченими. А ще перевага таких штанів у тому, що вони не сковують рухів і дозволяють почуватися дуже комфортно. Власне, невимушений і вільний стиль у діловому одязі теж можна назвати новим трендом.

MaxMara

Мініспідниця

Якщо у минулих сезонах робився акцент на спідниці довжини міді та максі, то зараз усім модницям, що встигли скучити за короткими спідницями, дизайнери дають зелене світло. Причому здається, що з подіумів нам прямо говорять: що коротше, то модніше. Але якщо ви вже встигли відвикнути від коротких спідниць і можете почуватися некомфортно, то можете врівноважити образ вибором пастельних тонів, відсутністю підборів чи придивитися щось у спортивному стилі.

Isabel Marant

Бра як елемент одягу

Носити короткий топ, що більше схожий на бюстгалтер, стало трендом ще в минулому сезоні і поки цей тренд не втрачає своїх позицій і в теперішньому. Дизайнери пропонують підбирати їх в тон до піджаків, а також з легкістю обирати яскраві кольори, одягаючи їх як під рубашки чи джинсові куртки, так і окремо у поєднанні з шортами чи широкими штанами. Навіть більше – сміливим модницям навіть пропонують вдягати їх поверх суконь чи блуз.

Жіночність

Також є хороша новина для тих, кому набридли оверсайз-силуети і суворі лінії. Тепер жіночність у одязі поступово повертає свої позиції. Сукні у ніжних чи яскравих квіткових принтах з підкресленою талією і плавними лініями не залишать байдужими багатьох модниць у цьому сезоні.

Tom Ford

Що ж, судячи з нових віянь, схоже, що дизайнери теж концентрувалися на тому, як допомогти нам освіжитися після непростого року. Український дизайнер Андре Тан, який створив колекцію «Оновлена ти!», так і сказав, що в її основу заклав важливість перезавантаження після 2020-го. «Зараз кожен переживає нову версію себе, оскільки нові парадигми уже не працюють. У цьому році потрібно жити емоціями, відчуттями і інтуїцією, а не розумом і логікою, як було раніше», – надихає дизайнер. Власне, чим це не концепція «гардероб-велнес»?

Юлія Горбань, Київ

Перше фото: показ Ulla Johnson