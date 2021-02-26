Хочете перезавантажитися? Почніть з весняного гардеробу!

Хочете перезавантажитися? Почніть з весняного гардеробу!

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Укрінформ
Чорно-біла гамма, повернення жіночності, вільний стиль для офісу і ще декілька ідей для експериментів

Початок весни у багатьох приходить із бажанням щось змінити і освіжитися, а надто хочеться змін після складного 2020 року і січневого карантину. Так чому б не почати з того, щоб освіжити свій гардероб? Тим паче, що психологи наголошують: те, що ми носимо – є важливою складовою нашої ідентичності, тому предмети одягу можуть стати символом надії чи відчаю. Саме таку думку висловлює Каролін Мейр, когнітивний психолог і авторка книги «Психологія моди». Власне, нещодавно навіть з’явився новий термін, а точніше концепція під назвою «гардероб-велнес». Вона про те, що деякі речі у нашій шафі можуть викликати у нас негативні емоції – через погані асоціації, невідповідність стилю, розміру чи зміну способу життя. Відтак від таких речей треба позбуватися, тобто чистити гардероб і наповнювати його тільки таким одягом, який заряджає енергією і приносить хороший настрій на весь день. А знаючи, які тренди будуть цієї весни, а вже й незабаром влітку, це вдасться зробити простіше. Щоправда, полювати на всі тренди одразу не раціонально – адже коли вони поступляться новим і стануть недоречними, гардероб знову доведеться очищати. Тому найкраще – вибрати пару таких, що найбільше сподобалися і – вперед експериментувати!

Подовжений тренч вільного крою

Речі оверсайз (тобто ті, що сидять вільно, ніби на пару розмірів більше) продовжують бути у тренді, як наприклад тренч. Цей верхній одяг уже давно став базовим, але про строгі приталені варіанти краще забути – дизайнери зробили його довшим і вільнішим за кроєм. До речі, тренчі потрапили у гардероб модниць з легкої руки знаменитої німецької акторки Марлен Дітріх, а спочатку вони були лише елементом форми військових.

Nina Ricci trench
Nina Ricci trench

Чорно-біла гамма

Поєднання цих двох контрастних кольорів завжди виглядає елегантно, але цього сезону ще й вкрай актуально. Але головне, щоб кольори були чистими – без жодних відтінків. Якщо комусь це здається нудним, то рішенням може стати незвичний крій чи яскраві аксесуари.

Dolce_Gabbana
Dolce_Gabbana

Сітка

Її дизайнери пропонують носити радше як аксесуар, ніж окремий елемент. Йдеться переважно про широку сітку з будь-яких матеріалів. Причому вона ще й може бути прикрашена декором – перлинами, металевими елементами чи асиметричними намистинами.

Dries Van Noten
Dries Van Noten

Розрізи

Декор у вигляді розрізів різної форми підкорив серця модниць ще в минулих сезонах. Це і не дивно, адже подібний крій додає образу зухвалості і сексуальності. У цьому сезоні дизайнерам захотілося продовжити цей тренд, і в модних колекціях особливо часто зустрічалися вирізи в зоні живота і діафрагми. Щоправда, такий одяг не буде доречним у діловій обстановці, тому це слід враховувати при його виборі.

Fendi
Fendi

Широкі штани

А от що точно можна обрати для офісу, так це штани широкого крою – особливо ефектно вони виглядають у русі, коли тканина ніби плавно перетікає зі сторони в сторону. Підібравши жакет у тон, у такому образі не вдасться залишитися непоміченими. А ще перевага таких штанів у тому, що вони не сковують рухів і дозволяють почуватися дуже комфортно. Власне, невимушений і вільний стиль у діловому одязі теж можна назвати новим трендом.

MaxMara
MaxMara

Мініспідниця

Якщо у минулих сезонах робився акцент на спідниці довжини міді та максі, то зараз усім модницям, що встигли скучити за короткими спідницями, дизайнери дають зелене світло. Причому здається, що з подіумів нам прямо говорять: що коротше, то модніше. Але якщо ви вже встигли відвикнути від коротких спідниць і можете почуватися некомфортно, то можете врівноважити образ вибором пастельних тонів, відсутністю підборів чи придивитися щось у спортивному стилі.

Isabel Marant
Isabel Marant

Бра як елемент одягу

Носити короткий топ, що більше схожий на бюстгалтер, стало трендом ще в минулому сезоні і поки цей тренд не втрачає своїх позицій і в теперішньому. Дизайнери пропонують підбирати їх в тон до піджаків, а також з легкістю обирати яскраві кольори, одягаючи їх як під рубашки чи джинсові куртки, так і окремо у поєднанні з шортами чи широкими штанами. Навіть більше – сміливим модницям навіть пропонують вдягати їх поверх суконь чи блуз.

Жіночність

Також є хороша новина для тих, кому набридли оверсайз-силуети і суворі лінії. Тепер жіночність у одязі поступово повертає свої позиції. Сукні у ніжних чи яскравих квіткових принтах з підкресленою талією і плавними лініями не залишать байдужими багатьох модниць у цьому сезоні.

Tom Ford
Tom Ford

Що ж, судячи з нових віянь, схоже, що дизайнери теж концентрувалися на тому, як допомогти нам освіжитися після непростого року. Український дизайнер Андре Тан, який створив колекцію «Оновлена ти!», так і сказав, що в її основу заклав важливість перезавантаження після 2020-го. «Зараз кожен переживає нову версію себе, оскільки нові парадигми уже не працюють. У цьому році потрібно жити емоціями, відчуттями і інтуїцією, а не розумом і логікою, як було раніше», – надихає дизайнер. Власне, чим це не концепція «гардероб-велнес»?

Юлія Горбань, Київ

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