Старт вакцинації, Лесин ювілей та рекордний млинець

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Маркіян Лисейко

У вівторок, 23 лютого, в Україну доставили довгоочікувану вакцину від коронавірусу – 500 тисяч доз Covishield розробки Oxford/AstraZeneca, виробленої на потужностях Serum Institute в Індії. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

Фото: Юлій Зозуля

За перші два дні, середу і четвер, вакцинували 1338 осіб. Найбільше вакцинацій – 170 – зробили в Черкаській області, яка однією з найперших розпочала кампанію з імунопрофілактики. На фото: медичний працівник Черкаської обласної лікарні отримує вакцину від COVID-19.

Фото: Юрій Рильчук

Тим часом Україна з 24 лютого повернулася до моделі адаптивного карантину. Запроважено чотири рівні епідемічної небезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Базовим для всієї країни став жовтий рівень.

До «червоної» зони епідеміологічної небезпеки МОЗ зарахувало Івано-Франківську та Чернівецьку області, до «помаранчевої» зони потрапили сім областей.

Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції на Івано-Франківщині встановили 16 контрольно-пропускних пунктів. На них правоохоронці та медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та за необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних закладів.

Фото: Юрій Рильчук

Крім того, в області – на території Богородчанської центральної районної лікарні – розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Він нараховує 30 наметів, із яких 24 – це госпітальна база. Є тут і приймальне відділення, і блок інтенсивної терапії. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Також госпіталь має автономні системи життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

Фото: Геннадій Мінченко

Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжним заходом тримання під вартою.

На акції протесту проти цього рішення зібралися люди в різних містах. Так, зокрема, у столиці тисячі протестувальників з вимогою звільнення Стерненка прийшли під Офіс Президента. Між учасниками акції та поліцією виникли сутички. За інформацією правоохоронців, під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Червоний хрест заявив про понад 10 постраждалих під час акції. На фото: акція з вимогою звільнення Сергія Стерненка під ОП.

Фото: Сергій Гудак

Рекордний у країні млинець приготували у вівторок, 23 лютого, в Ужгороді. Смаколик зафіксували як найбільший у Книзі рекордів України. Рекордсмена склали із 1000 малих млинців, які закріпили спеціальним харчовим скріплювачем. Наповнили його сиром, а зверху посипали цукровою пудрою та какао.

Їстівний гігант, який упродовж двох днів готували шестеро людей, мав розміри 7,17 м на 3,09 м. На нього пішло 150 л молока, 150 яєць, 6 кг масла, 9 літрів олії, 7 кг цукру, 2 кг солі та 75 кг муки. На начинку використали 45 кг кисломолочного сиру, 2,5 кг какао і 2,5 кг цукрової пудри.

Фото: Геннадій Мінченко

Україна масштабно підійшла до святкування 150-річного ювілею видатної письменниці Лесі Українки. Так, режисер Влад Троїцький та формація NOVA OPERA 25 лютого представили прем'єру Re:post-опери «LE», в якій поезію та переклади відомої авторки обрамлено сучасною академічною музикою в естетиці мінімалізму, доєднано live-електроніку та архівні записи голосу Лесі Українки.

Фото: Павло Багмут

А Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка вражатиме глядачів виставою «Кассандра» за п'єсою Лесі Українки. Крім того, в фойє театру відкрили виставку, присвячену 150-річчю письменниці. Експозиція охоплює вистави від «Лісової пісні» 1922 року до сучасної «Кассандри».

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Володимир Тарасов

Промені, що символізують душі загиблих учасників Революції Гідності, засяяли на Алеї Героїв Небесної Сотні у межах проєкту "Характери гідності" у Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Бійці та ветерани АТО вшановують пам'ять героїв Широкінської операції біля пам’ятника князю Святославу в Запоріжжі.

Фото: Геннадій Мінченко

Правоохоронці під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка біля будівлі Офісу Президента України.

Фото: Юрій Рильчук

Мобільний госпіталь Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, який розгорнули на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, на Івано-Франківщині.

Фото: Геннадій Мінченко

Саркофаг з останками Ярослава Мудрого та Інгігерди-Ірини у Софійському соборі, де відбулися заходи із вшанування пам'яті великої княгині київської.

Фото: Євген Котенко

Юна уболівальниця ФК "Шахтар" (Донецьк) стежить за перебігом матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи УЄФА проти ФК "Маккабі" (Тель-Авів), що завершився з рахунком 1:0 на користь української команди, на столичному НСК "Олімпійський".

Фото: Олександр Лапін

Учасники мітингу проти підвищення тарифів перед будівлею Вінницької обласної державної адміністрації.

Фото: Павло Багмут

Народний депутат України Олег Волошин під час засідання парламенту.

Фото: Юлій Зозуля

Літаки на території Міжнародного аеропорту "Черкаси".

Фото: Юлій Зозуля

Рибалки під час зимової риболовлі на Кременчуцькому водосховищі у Черкасах.

Фото: Дмитро Смольєнко

Птахи злітають над заледенілим ставком у Запоріжжі.