У Авакова звернулись до тих, хто в суботу зібрався протестувати під ОП

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав громадян, які зібралися прийти під Офіс Президента у суботу на акцію, поводитися на акції мирно.

Про це посадовець сказав в ефірі «Право на владу», передає кореспондент Укрінформу.

«Я закликаю всіх, хто хоче мітингувати у суботу: будь ласка, приходьте мирно. Не нападайте і не бийте поліцейських. Ми не будемо давати можливості спровокувати правоохоронні органи. Ми будемо захищати громадський спокій», - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Захист активіста заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на цей вирок.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка, зокрема, під Офісом Президента у Києві. Активісти біля Офісу Президента на Банковій заявили, що у суботу 27 лютого о 12:00 відбудеться всеукраїнська акція протесту, яка триватиме "до звільнення всіх політв’язнів, включно зі Стерненком".