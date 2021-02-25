Стерненко не був агентом СБУ - Баканов

Іван Баканов спростував чутки про можливу співпрацю активіста Сергія Стерненка зі Службою безпеки України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Баканов сказав в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Пан Стерненко при моїй каденції ніколи не був агентом СБУ і його немає в облікових даних в СБУ як агента», - сказав Баканов.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

23 лютого у різних містах України пройшли акції на підтримку Стерненка.