Блокування 426 сайтів: МКІП закликає до неупередженого судочинства

Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти необґрунтованого блокування роботи інтернет-ресурсів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

“МКІП закликає до неупередженого судочинства і дотримання принципів свободи слова при розгляді справи щодо блокування 426 сайтів”, - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва, українські провайдери мають закрити доступ до 426 сайтів.

Перелік вебресурсів, що підлягають блокуванню, оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації на своєму сайті.

В опублікований перелік потрапили 426 вебресурсів серед яких: сайт російського інформаційного агентства РБК, блог-платформа Livejournal та підрозділ сервісу ІТ-хостингу GitHub.