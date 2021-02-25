Блокування 426 сайтів: МКІП закликає до неупередженого судочинства
Як передає Укрінформ, про це повідомляється сайті Міністерства культури та інформаційної політики.
“МКІП закликає до неупередженого судочинства і дотримання принципів свободи слова при розгляді справи щодо блокування 426 сайтів”, - зазначено в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва, українські провайдери мають закрити доступ до 426 сайтів.
Перелік вебресурсів, що підлягають блокуванню, оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації на своєму сайті.
В опублікований перелік потрапили 426 вебресурсів серед яких: сайт російського інформаційного агентства РБК, блог-платформа Livejournal та підрозділ сервісу ІТ-хостингу GitHub.