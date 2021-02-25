Президент України Володимир Зеленський привітав іудеїв зі святом Пурім.

Про це глава держави написав у Твіттері.

Також Зеленський побажав прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу веселого Пуріму.

"Вітаю всіх юдеїв із найрадіснішим святом #purim2021! Бажаю добробуту, злагоди та віри в диво! Хаг Пурим Самеах! @netanyahu", - написав Зеленський.

Як повідомлялось, 26 лютого іудеї будуть святкувати одне з найвизначніших релігійних свят - Пурім, встановлене на згадку про чудесне визволення єврейського народу від загибелі в часи перського царя Артаксеркса. Назва походить від слова "пур" - жереб. Дата свята змінюється. Святкувати його починають напередодні ввечері.