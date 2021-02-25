Блокування 426 вебсайтів: в Авакова не виключають закриття справи

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція вже відкликала свій супровідний лист до НКРЗІ у справі блокування 426 вебсайтів.

Про це він повідомив у Фейсбуці у зв'язку з прийняттям судом рішення щодо накладення арешту на 426 сайтів, передає Укрінформ.

За словами Геращенка, кримінальна справа, в рамках якої заблокували сайти, буде витребувана до Головного слідчого управління НПУ з метою проведення ґрунтовної перевірки, і у разі відсутності складу злочину закрита згідно з передбаченою КПК процедурою.

Заступник глави МВС поінформував, що справу було порушено за заявою громадянина, якому “дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом, а також називаючи його іншими неприємними епітетами”. За словами Геращенка, “17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії”. Після цього громадянин і його адвокати звернулися до Голосіївського райсуду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали, а автоматична система розподілу справ розподілила справу на суддю Катерину Григорівну Плахотнюк, повідомив Геращенко.

«Суддя Плахотнюк 4 лютого 2021 року виносить рішення про визнання 426 інтернет-сайтів, які розміщували вказані вище матеріали, такими, що принижують честь і гідність О.Пана, тобто - «знаряддям злочину», та накладає на них арешт. Далі необґрунтоване рішення суду направляється слідчому поліції, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації», - зазначив Геращенко.

За його інформацією, ніяких реальних дій, які б завдали шкоди власникам Інтернет-ресурсів, не було, «крім шкоди суспільній моралі після таких рішень суду».

"Поліція вже відкликала свій супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Кримінальне провадження буде витребуване до Головного слідчого управління з метою проведення ґрунтовної перевірки та, в разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого і прокурора, буде закрите згідно передбаченої КПК процедури", - наголосив він.

Щодо судді Плахотнюк, то, за словами Геращенка, «особами, потерпілими від винесення необґрунтованого та свавільного, на мою думку, рішення про накладання арешту на 426 інтернет-сайтів, має бути внесена скарга до Вищої ради правосуддя для подальшого вивчення питання про відповідність судді займаній посаді».

Він також запропонував народним депутатам разом внести суттєві зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та передбачити дослідчу перевірку заяв громадян, «щоб відсіювати подібного роду замовні справи».

Окрім того, на думку заступника міністра, потрібно врегульовувати законодавство про інформацію - для того, щоб врегулювати відносини між пресою, правом на свободу слово та можливість фігурантам журналістських розслідувань цивілізовано захищати свою честь та гідність у випадку, якщо їх права були порушені.

Як повідомлялося, в Україні суд зобов'язав провайдерів заблокувати 426 сайтів, серед яких сайт російського інформаційного агентства РБК, блог-платформа Livejournal та підрозділ сервісу ІТ-хостингу GitHub.