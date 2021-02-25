Посол пояснив, чому Міжнародній кримінальний суд не візьметься за справу «Торнадо»

Міжнародний кримінальний суд (МКС) доповнює відповідні судові системи держав та долучається лише тоді, коли держава не бажає або не може здійснювати розслідування.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

«Важливо усвідомлювати основні принципи діяльності МКС, зокрема щодо комплементарності. Він полягає в тому, що МКС доповнює відповідні судові системи держав та долучається лише тоді, коли держава не бажає або не може порушити кримінальне провадження, здійснювати розслідування або притягнути до відповідальності. Крім того, слід пам’ятати, що МКС – це перший та єдиний постійний міжнародний кримінальний суд, який створено для переслідування за найбільш серйозні воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії, геноцид», - зазначив він.

Він також наголосив, що у разі проведення правоохоронними органами України повного та всебічного розслідування й ухвалення рішення щодо притягнення чи непритягнення відповідних осіб до відповідальності – юрисдикція МКС на такі випадки не поширюватиметься. Основою для початку відповідних проваджень буде Кримінальний кодекс України, на чинність якого не впливає приєднання чи неприєднання України до Римського статуту.

«Українські правоохоронці довели свою спроможність здійснювати розслідування таких справ щодо осіб, які перебувають на підконтрольній Україні території, як, наприклад, у справі «Торнадо». На жаль, у будь-якому воєнному конфлікті трапляються такі випадки, і вони не повинні залишатися безкарними. Це є ознакою цивілізованості держави. Таким чином, саме наші правоохоронні органи в особі Офісу генерального прокурора в консультаціях з Офісом прокурора МКС застосовуватимуть на практиці принцип комплементарності. Параметри взаємодії з судом будуть чітко визначені», - сказав Ченцов.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду у грудні 2020 року ухвалив рішення про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму. Завершення попереднього розслідування означає, що за його результатами злочини, які відбулися в Криму та на Донбасі, можуть бути повноцінно розслідувані. Рішення про відкриття повноцінного розслідування фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту має ухвалити судова палата МКС.

Порушення норм міжнародного гуманітарного та кримінального права Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду аналізував з 2015 року. За час збройної агресії Україна доправила до кримінального суду 15 інформаційних повідомлень щодо найтяжчих воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви. Перша – події на Майдані. Друга – Крим та Донбас.

Міжнародний кримінальний суд був заснований на основі Римського статуту. Ратифікація Римського статуту означає поширення компетенції дії МКС на держави, які його ратифікували. На сьогодні це понад 100 країн.

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20 січня 2000 року Україна підписала Римський статут МКС, але не ратифікувала. І хоча Україна не є державою-учасницею Статуту, це не завадило їй звернутися до МКС, адже сам Римський статут передбачає таку можливість для країн, які його підписали.

Водночас Росія відкликала свій підпис під Римським статутом. Однак це не перешкоджає переслідуванню російських громадян за злочини, вчинені на території України.