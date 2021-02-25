Конституційний суд взявся за «карантинну» постанову уряду

Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд подання 48 народних депутатів щодо оскарження норм урядової постанови від 22 липня 2020 року № 641, які передбачають обмеження у наданні медичної допомоги на період карантину.

Як повідомляє Укрінформ, розгляд справи відбувся у формі письмового провадження.

Суддя у даній справі Віктор Городовенко доповів, що оскаржуване положення підпункту 17 пункту 10 постанови Кабміну "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" передбачає низку обмежень у наданні медичної допомоги і госпіталізації під час карантину.

На думку народних депутатів, запровадження таких обмежень означає, що медична допомога надаватиметься не в усіх випадках, а лише у невідкладних, тим самим затверджуючи всупереч Конституції вибірковий підхід до надання медичної допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, подання до КСУ направив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський.

КС 28 серпня 2020 року визнав неконституційними окремі положення урядової постанови №392, якою навесні було запроваджено карантин, а також закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік“, яким було обмежено на рівні 47 тис. грн розмір зарплат держслужбовців і суддів на період карантину.