За програмою протидії домашньому насильству створять 450 служб підтримки

Державна програма запобігання та протидії домашньому насильству й насильству за ознакою статі передбачає створення 450 спеціалізованих служб підтримки постраждалих.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Державною програмою передбачено розширення мережі, зокрема додатково буде створено 450 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (притулків, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги/спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, вперше будуть розроблені типові програми для постраждалих осіб та відповідні програми для дітей-кривдників з методичними рекомендаціями їх виконання, форми статистичної звітності. До 2022 року передбачено оновлення Державних стандартів щодо забезпечення включення до компонента дошкільної, початкової, середньої, професійної, вищої освіти положень ціннісних орієнтирів ненасильницької поведінки.

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У Мінсоцполітики зазначили, що кожного року 125 осіб будуть проходити психологічні програми підготовки суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих по реалізації норм права в інтересах постраждалої дитини з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій. Вже у 2021 році передбачено проведення судових засідань у дружньому до дитини оточенні.

Як повідомлялося, 24 лютого Кабінет Міністрів затвердив державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки.