За програмою протидії домашньому насильству створять 450 служб підтримки
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство соціальної політики.
"Державною програмою передбачено розширення мережі, зокрема додатково буде створено 450 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (притулків, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги/спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування)", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, вперше будуть розроблені типові програми для постраждалих осіб та відповідні програми для дітей-кривдників з методичними рекомендаціями їх виконання, форми статистичної звітності. До 2022 року передбачено оновлення Державних стандартів щодо забезпечення включення до компонента дошкільної, початкової, середньої, професійної, вищої освіти положень ціннісних орієнтирів ненасильницької поведінки.
У Мінсоцполітики зазначили, що кожного року 125 осіб будуть проходити психологічні програми підготовки суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих по реалізації норм права в інтересах постраждалої дитини з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій. Вже у 2021 році передбачено проведення судових засідань у дружньому до дитини оточенні.
Як повідомлялося, 24 лютого Кабінет Міністрів затвердив державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки.