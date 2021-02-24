Штати передадуть українським лікарням кисневі станції на $1 мільйон

США у рамках проєкту USAID HealthLink нададуть 15 лікарням у 13 областях України кисневі станції вартістю $1 мільйон для лікування хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство США в Україні на своїй сторінці у Фейсбуці.

“За підтримки USAID Ukraine - USAID Україна 15 лікарень у 13 областях України отримують кисневі станції вартістю 1 млн дол., які допоможуть лікувати важких хворих на COVID-19. Це обладнання вже встановлюється у медзакладах по всій території країни в рамках Проєкту USAID HealthLink”, - йдеться у повідомленні.

У посольстві розраховують, що нові кисневі станції сприятимуть кращому лікуванню пацієнтів, а після пандемії забезпечать кращу готовність лікарень надавати українцям якісні послуги.

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Водночас дипломати нагадали, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 29,1 млн доларів для допомоги Україні в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 лютого лабораторно підтверджено 1 317 694 випадки COVID-19, зокрема за добу 5850.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook