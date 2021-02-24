Уряд упорядкував використання коштів на заходи з охорони здоров’я

Кабмін удосконалив порядок використання коштів держбюджету на централізовані заходи з охорони здоров’я.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідна постанова була ухвалена під час засідання Кабінету Міністрів 24 лютого.

“Проєкт розроблено з метою удосконалення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. Пропонується внести технічні зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів, які однозначно потребують здійснення збору потреби та розподілу лікарських засобів та медичних виробів до закладів охорони здоров'я приватної власності, що мають укладені договори з НСЗУ. Таким чином буде розширено доступ до медичної допомоги”, - сказав на засіданні міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Окрім цього, як поінформував Степанов, пропонується врегулювати порядок використання коштів зі спеціального фонду держбюджету, які будуть надані на закупівлю медвиробів та допоміжних засобів для проведення лабораторних досліджень на виявлення COVID-19. Врегулювання цього порядку, за словами Степанова, здійснюється відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Державним секретарем Ії Британської Величності.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу.