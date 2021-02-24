Вирок Стерненку: брифінг керівника Одеської обласної прокуратури

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній мотивованості справи. Адвокати заявили про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Брифінг керівника Одеської обласної прокуратури Сергія Костенка та прокурора Ганни Коломійчук / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого пройшли масові акції на підтримку Стерненка.