У Раді - вже чотири законопроєкти щодо відповідальності за продаж ліків дітям

У Верховній Раді зареєстровано декілька законопроєктів, які забороняють продаж лікарських засобів дітям до 14-ти років і встановлюють за відповідальність за відповідні правопорушення.

Як передає Укрінформ, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Так, група народних депутатів, серед яких - голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, у законопроєкті №5122 пропонують встановити на рівні закону заборону на продаж аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14-ти років. Депутати пропонують відповідні зміни до статті 21 Закону "Про лікарські засоби".

Ця ж група авторів зареєструвала пов'язаний законопроєкт №5123 "Про внесення змін до статті 42-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям". За продаж ліків особам, які не досягли 14-ти років пропонують карати накладенням штрафу від шести до 25-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 102 до 425 грн). А повторне протягом року таке правопорушення, пропонується карати штрафом від 25 до 70 НМДГ (425-1190 грн).

Інші народні депутати в альтернативному законопроєкті №5122-1 також пропонують встановити вікове обмеження, з якого дозволяється продаж лікарських засобів громадянам шляхом встановлення прямої заборони реалізації ліків особам віком до 14-ти років.

Крім того, у Раді зареєстровано законопроєкт №5131 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби". Він передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 42-5, у якій пропонується встановити відповідальність за реалізацію ліків особам віком до 14-ти років у вигляді штрафу від 400 до 800 НМДГ (6800-13600 грн).

У проєкті також пропонується привести статтю 244-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідність до запропонованих змін в частині надання повноважень центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень щодо реалізації лікарських засобів особам, які не досягли 14-річного віку.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин».

В Умані Черкаської області дві восьмикласниці 17 лютого в приміщені школи наковталися цього ж препарату і потрапили до лікарні.

Крім цього, 18 лютого до клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.