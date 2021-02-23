Замах на коменданта генконсульства: Україна висловила протест Росії

Міністерство закордонних справ України висловило протест МЗС Росії через замах на вбивство співробітника генерального консульства України у Санкт-Петербурзі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Твіттері.

"МЗС висловило протест @MID_RF через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не зреагували на напад. Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони дипустанов", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого у Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав з ножем чоловік.

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21 лютого Смольнинський райсуд Санкт-Петербургу заарештував Назара Смоленського, якого підозрюють у цьому нападі.