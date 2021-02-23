«Білу книгу» української розвідки, яка розлютила Кремль, доповнили російським перекладом

Служба зовнішньої розвідки України 23 лютого на своєму офіційному сайті опублікувала російськомовну версію інформаційного бюлетеня «Біла книга».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АрміяInform.

Як зазначається, український та англійські варіанти цього інформаційного продукту, який став результатом колективної роботи фахівців СЗР, оприлюднили до 24 січня, Дня Служби зовнішньої розвідки України. І майже відразу надійшла реакція з Росії.

«Відгуки були настільки бурхливі, що наші розвідники, вочевидь, вирішили зробити сюрприз московським критикам й опублікувати російськомовний варіант «Білої книги», аби «за порєбриком» це дослідження зрозуміли максимально точно. Ну а для того, аби його неодмінно помітили, обрано також символічний день, але цього разу для росіян – 23 лютого – так званий День защітника Отєчєства», – йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що з приводу «Білої книги» Служби зовнішньої розвідки України в РФ висловилися практично всі: від депутатів Держдуми до експертів маловідомих недержавних організацій, адже дослідження чітко називає головного ворога України – режим Путіна. Крім того, «Біла книга» дає оцінку зовнішнім загрозам національній безпеці нашої країни у зовнішньополітичній, економічній, інформаційній та інших сферах, а також аналізує кремлівську стратегію агресії проти України. Особливо не сподобалося експертам та медійникам з РФ те, що передмову до цієї «Білої книги» написав особисто Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, до свого професійного свята, що відзначається 24 січня, Служба зовнішньої розвідки України підготувала інформаційний бюлетень «Біла книга».

Родзинкою видання стала оцінка Службою зовнішньої розвідки основних зовнішніх загроз національній безпеці України у зовнішньополітичній, економічній, інформаційній та інших сферах, зокрема у сфері кібербезпеки, їхніх тенденцій та динаміки розвитку. При цьому особлива увага приділена основній країні-джерелу загроз – Російській Федерації. Про плани Кремля, стратегію та тактику деструктивної політики щодо України з підриву української державності як зсередини, так і через зовнішнє середовище та інші наміри можна дізнатися з окремого розділу.

Зібрана під однією обкладинкою інформація, на думку СЗР, зацікавить як фахівців у сфері національної безпеки і оборони держави, так і партнерів, журналістів та широке коло громадськості.