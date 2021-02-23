COVID-вакцина в Україні: Зеленський подякував індійським партнерам

Президент Володимир Зеленський подякував індійським партнерам за отримання Україною 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, які сьогодні прибули до Києва, і пообіцяв почати процес щеплень якнайшвидше.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Перші 500 тисяч вакцини проти COVID-19 прибули в Україну. Вдячні індійським партнерам за підтримку. Почнемо вакцинацію якомога швидше. Треба боротися з COVID разом", – зазначив Президент.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в Україну привезли 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 від Oxford/AstraZeneca (CoviShield). 22 лютого Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca для екстреного використання.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Всього Україна планує закупити за кошти державного бюджету 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та Novavax. Закупівлі здійснюватиме британська закупівельна агенція Crown Agents.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив раніше, що домовився з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.