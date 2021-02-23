COVID-вакцина в Україні: Зеленський подякував індійським партнерам

COVID-вакцина в Україні: Зеленський подякував індійським партнерам

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський подякував індійським партнерам за отримання Україною 500 тис. доз вакцини проти COVID-19, які сьогодні прибули до Києва, і пообіцяв почати процес щеплень якнайшвидше.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Перші 500 тисяч вакцини проти COVID-19 прибули в Україну. Вдячні індійським партнерам за підтримку. Почнемо вакцинацію якомога швидше. Треба боротися з COVID разом", – зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в Україну привезли 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 від Oxford/AstraZeneca (CoviShield). 22 лютого Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca для екстреного використання.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

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Всього Україна планує закупити за кошти державного бюджету 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та Novavax. Закупівлі здійснюватиме британська закупівельна агенція Crown Agents.

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Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив раніше, що домовився з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax.

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