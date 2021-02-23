Сергій Макєєв, соціолог, професор

Сергій Макєєв, завідувач відділом соціальних структур Інституту соціології НАН є одним із дослідників нерівності в суспільствах. Його виступ на відомій соціологічній конференції, присвяченій світу після пандемії, викликав неабияке зацікавлення. Ми вирішили повернутися до розмови про сприйняття соціальної нерівності українцями та поставили Сергію Олексійовичу кілька запитань.

- Римський клуб минулого року в своїй доповіді сказав, що нерівність — один із трьох головних викликів для людства. Ви ж її досліджуєте вже багато років, ще коли це не було трендом. Як українське суспільство сприймає оце розшарування. Чи почувається його частина приниженою?

- У листопаді 2019 року Інститут соціології НАН України та кафедра соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» провели опитування за модулем «Соціальна нерівність», що його організовує Міжнародна програма соціальних досліджень (ISSP) раз на десять років. А у лютому цього року вийшла друком наша монографія «Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років». Тому послуговуватимусь отриманими і вже інтерпретованими даними.

І, як це завжди відбувається, сприйняття соціальних феноменів досить неоднорідне.

Якщо громадян просили в опитуванні вибрати одну з моделей, що описує розподіл людей в суспільстві, то найчастіше (43%) вони обирали ту, де нечисленна еліта нагорі, небагато людей посередині, а значна більшість – унизу. Водночас 10% українців вважають, нібито більшість людей займають середні позиції в суспільстві, а модель розподілу нагадує ромб.

При цьому індивіди критичніше оцінюють ситуацію із нерівністю у суспільстві, аніж власне розташування в суспільній ієрархії.

На уявній соціальній драбині з 10-ма щаблями на 5-й, середній, помістив себе кожний третій (31%), нижче – 50%, вище – 19%.

Тобто люди повідомляють про те, що вони краще подужують суспільні тенденції нерівності, чим це вдається соціальним інститутам. Маємо вбачати в цьому установку на розрізнення конкретних обставин повсякденного життя та тих дій, або бездіяльності, що ініційовані державою та її організаціями, на встановлення дистанції. А остання є знаком, скоріш за все, прихованого конфлікту між державою й особистістю, індивідуального протистояння інституційним впливам.

Ставлення до нерівності в українців стало толерантнішим

- Як змінюються ці настрої з роками?

- За десять років тенденція і позитивна, й виразна: ставлення до нерівності стало толерантнішим.

У 2009 році модель крайньої нерівності обирали 63% громадян, тобто у півтора рази частіше, а на 5-му, середньому щаблі уявної соціальної драбини бачили себе 20%, у 1,6 разу рідше, аніж у 2019 році.

Якщо мене спитати, чим варто пояснити таку тенденцію, то відповім наступне. Я не маю підстав апелювати до покращення так званої «об’єктивної» ситуації з нерівністю. Ймовірно, сказав би я, українці, по-перше, адаптувалися до умов «гри у благополуччя» з соціальними інститутами і навчилися використовувати її правила (чи відсутність правил) на власну користь.

А також, по-друге, стало більше тих, хто зрозумів, що нерівність – непозбутнє зло, і за краще – відкоригувати свої оцінки.

22% українців не відчувають роздратування від нерівності в доходах

В обох опитуваннях з різницею у десять років три чверті респондентів (75%) погоджувалися з тим, що в Україні надто велика різниця у доходах.

У 2019 році було запитання про емоції, які викликає розшарування у доходах між багатими й бідними: на 11-бальній шкалі треба було вказати ступінь свого гніву/роздратування. Так от, 22% не відчувають жодного роздратування, а 13% вкрай сильно роздратовані – так заповнені крайні пункти шкали. Тих, хто спокійно сприймає нерівність, помітно більше у порівнянні з тими, хто перебуває в стані підвищеного емоційного збудження.

- Нерівність та рівень щастя чи нещасливості. Як це корелюється?

- Така кореляція існує: чим глибша нерівність, тим менше щасливих.

Однак оперувати парними кореляціями треба вкрай обережно. Повірте, між “бузиною в огороді” і “дядьком у Києві” теж існує кореляція, проте усі знають, що це різні речі.