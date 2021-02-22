Рятувальники закликають не виходити на лід – за місяць загинули 23 людини

Від початку лютого на водоймах України загинули щонайменше 23 особи, адже люди нехтують правилами безпеки й виходять на лід навіть під час різких перепадів температур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У зимовий період крига, якою вкриваються водойми, несе потенційну небезпеку для людей, які виходять на неї. Різкі перепади температур, нехтування елементарними правилами безпеки, допитливість дітей призводять до трагічних наслідків. Так, від початку місяця на водоймах України загинуло щонайменше 23 особи!» - йдеться у повідомленні.

Так, за даними рятувальників, 17 лютого на Миколаївщині на Тилігульському лимані, неподалік с. Коблеве, троє хлопчиків — один 2011 та двоє 2009 років народження — провалились під кригу. На щастя, їх помітив водій вантажівки, що проїжджав повз. Чоловік викликав надзвичайників і одразу ж приступив до порятунку дітей самотужки, використовуючи підручні засоби. Коли витягував дітлахів, на допомогу вже долучились і місцеві мешканці. Врешті, обійшлося без жертв, стан здоров'я хлопців задовільний.

Зазначається також, що щоб запобігти виникненню подібних ситуацій, рятувальники проводять превентивну роботу з громадянами поблизу водойм.

Фахівці Служби порятунку нагадують: що виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди; забороняється виходити на кригу, товщина і міцність якої вам невідомі; переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях; забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід; забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці; не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дощок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління; не слід також вживати спиртні напої біля водойм; водночас необхідно пильнувати за дозвіллям дітей та пояснювати їм небезпеку тонкої криги.