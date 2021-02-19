Данілов запевнив, що РНБО не планувала санкцій проти телеканалу «Прямий»

РНБО не планувала запроваджувати проти тепер уже колишнього офіційного власника телеканалу «Прямий» Володимира Макеєнка санкції, які б передбачали закриття цього мовника.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» повідомив Олексій Данілов, передає Укрінформ.

«Ніяких підстав аби щось подібне відбувалося, немає», - запевнив секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, співголова фракції «Європейська солідарність», експрезидент Петро Порошенко заявив, що став власником телеканалу «Прямий».

За його словами, він отримав «18 повідомлень» про те, що 19 лютого на засіданні РНБО проти власника «Прямого» Володимира Макеєнка «будуть запроваджені санкції, канал буде закритий».

19 лютого дані про покупку телеканалу «Прямий» Петром Порошенком з'явилися в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб-підприємців.