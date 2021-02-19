У суді, де оскаржується рішення щодо книжки про Стуса, її продають

У Київському апеляційному суді, де розглядається скарга на рішення суду першої інстанції, який заборонив поширювати книгу «Справа Василя Стуса», продають цю книгу - у книжковій крамниці, яка розташована в одному з приміщень суду.

Відповідні фото розмістив у Фейсбуці волонтер Мирослав Гай, передає Укрінформ.

“У апеляційному суді міста Києва, який я вже знаю ліпше за власну квартиру, є книжкова крамничка. Так от, в ній продається книга "Справа Стуса" Вахтанг Кіпіані за 290 гривень. Книга, яку намагаються заборонити через позов Медведчука і апеляцію по забороні якої розглядав сьогодні суд, де вона продається. Книга продається абсолютно законно, принаймні поки що, про що на першій сторінці говорить додаток - рішення Дарницького суду. Про це мені дуже ввічливо пояснила пані Тетяна, яка працює у цій крамниці”, - повідомив волонтер.

Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд міста Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Vivat» та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

30 листопада Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книги «Справа Василя Стуса».

Фото: Мирослав Гай