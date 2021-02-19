Туреччина видала українця, якого підозрюють у вбивстві

Національна поліція України затримала чоловіка, якого екстрадували з Туреччини, і який підозрюється у вбивстві, скоєному у грудні 2019 року.

Про це у Фейсбуці поінформував очільник Національної поліції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

“Сьогодні Національна поліція України затримала екстрадованого з Туреччини чоловіка, який підозрюється у вбивстві. Зловмисник після скоєння злочину відразу ж покинув територію України. Вбивство сталося в грудні 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські за кілька годин встановили особу зловмисника, і ним виявився 31-річний громадянин України.

За інформацією Клименка, цей чоловік є учасником злочинного угруповання.

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“Після скоєння вбивства він відразу ж поїхав в аеропорт та вилетів до Туреччини. Ми надіслали запит на екстрадицію в рамках міжнародної правової допомоги. Завдяки співпраці з турецькими колегами сьогодні, 19 лютого, зловмисника екстрадували в Україну. Поліцейські затримали його в аеропорту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - повідомив Клименко.

За його словами, найближчим часом слідчі поліції вручать йому повідомлення про підозру за скоєння вбивства, і, окрім того, готується клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу - тримання під вартою.

Клименко висловив вдячність турецьким колегам за допомогу.

Зі свого боку, глава МВС Арсен Аваков подякував колезі - міністру внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейману Сойлу за сприяння в екстрадиції в Україну цього чоловіка.

“Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва (України і Туреччини — ред.) у боротьбі зі злочинністю”, - наголосив Аваков.

Щиро дякую доброму другу та колезі, міністру внутрішніх справ Турецької Республіки 🇹🇷 @suleymansoylu за сприяння в екстрадиції в 🇺🇦 підозрюваного у вбивстві громадянина України! Це приклад міжнародної правової допомоги та плідного співробітництва 🇺🇦🇹🇷 у боротьбі зі злочинністю! pic.twitter.com/yfkD8Hl9id — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 19, 2021

Як повідомлялося, 23 грудня 2019 року в столиці чоловік у Гідропарку стріляв у киянина, внаслідок чого останній загинув на місці інциденту.