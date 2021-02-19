Ми вистояли тієї ночі на Майдані. І нині не маємо жодного права відступати назад

Завдяки законодавчому закріпленню Революції Гідності, тепер ніхто не зможе знівелювати чи спотворити значення Майдану в нашій історії

Тієї ночі, 7 років тому, як і сьогодні, був мороз, але ми цього не відчували…

Сьогодні сон зовсім не йшов... пробував читати, але щоразу поринав у цілий вир спогадів... Все у безперервному калейдоскопі... холод, запах диму та спалених покришок... сотні, тисячі стягів з назвами міст... Суми... Франківськ... Львів... Київ... Одеса...

Червоно-чорне море, що впадає у жовто-синій океан прапорів... «…Ще нам браття-українці усміхнеться доля...» переривається свистом куль, крики людей, тріск палаючих дощок.. Будинок Профспілок у вогні.. Там застрягли люди! Врятувати! Як їх врятувати?! «.. Поховайте та вставайте! Кайдани порвіте! І вражою злою кров‘ю волю окропіте!» Шевченка та очі Тараса зі щитів...

І в цій куряві вогню та диму – ЛЮДИ! Красиві, зі світлими обличчями, осяяними з самих Небес! І Ваші очі! Втомлені, червоні від диму, але натхненні та сповнені любові!.. Це охоплене вогнем «Не повертайтесь спинами!» та тонкий промінчик підступної снайперської зброї, що розрізає повітря то тут, то там... І слова побратима поруч – «Тебе бачить цілий Світ! Говори! Веди!»...

І ми вистояли в ту ніч 7 років тому! Ми – разом з кожним із Вас тоді здобули ще одну перемогу над темрявою.

Тоді ми ще не могли уявити, як далеко зайдуть ці нелюди, на які страшні вчинки штовхне їх бажання утримати владу, що вже вислизала з їхніх пазурів.

«Вони хотіли закопати нас у землю, але вони не знали, що ми – насіння!»

І воно проростає, хоч і не так швидко, як нам хотілось би, але росте невідворотно!

Наші Герої – Герої Небесної Сотні віддали у тих протистояннях найдорожче – свої життя. Але жодними словами та мовами світу неможливо описати велич їхнього вчинку! Їх уже не повернути – нам лишились спогади та сльози, але ми маємо жити і кожним своїм вчинком доводити собі, що їхній Подвиг був недаремним. Хоч як би важко було! Пам‘ятати, знімати кіно, малювати картини та писати книги, розказувати про події Революції Гідності та Героїв Майдану дітям.

Принагідно я дякую Верховній Раді, що на законодавчому рівні закріпила Революцію Гідності як один із ключових моментів державотворення України. Ще тоді, стоячи на сцені Майдану всі ті зимові дні і ночі 2013-2014 року, я не мав щодо цього жодного сумніву, але завдячуючи Закону – тепер ніхто не зможе знівелювати чи спотворити значення Майдану в нашій історії – або ж стане порушником закону. І це також наша спільна перемога!

Але війна триває і сьогодні, й це варто усвідомлювати! І ми не маємо жодного права відступати назад! Лише вперед! Попри усю проросійську пропаганду, попри колаборантів та ватників, попри фейки та дезінформацію і прагнення нас роз‘єднати. Наша сила – в єдності. Такій же, як і тої ночі з 18 на 19 лютого 2014 року...

Тієї ночі, 7 років тому, як і сьогодні, був мороз, але ми цього не відчували…

#Майдан #РеволюціяГідності #спогади

(Фото – Olena Tymchenko)

Євген Нищук

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