Марки про армію 23 лютого не випускатимуть - Укрпошта перенесла дату

Укрпошта переносить дату введення в обіг поштових марок «Збройні Сили України. Сухопутні війська» з 23 лютого на 14 березня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили в пресслужбі АТ "Укрпошта".

"Ми усвідомлюємо чутливість теми і дослухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок «Збройні Сили України. Сухопутні війська» на 14 березня – День українського добровольця", - йдеться в коментарі.

Зазначається, що Укрпошта планувала ввести в обіг марки «Збройні сили України. Сухопутні війська» 23 лютого 2021. Цю дату обрали як інфопривід для привернення уваги до марок, як ознаку того, що ця сторінка історії давно в минулому і того, що сучасній Україні є що протиставити агресору. В пресслужбі наголошують, що дата жодним чином не була обрана з метою вшанувати день радянської армії.

Читайте також: ЗСУ вимагає перенести із 23 лютого презентацію присвячених армії поштових марок

"Укрпошта завжди підтримує українську армію і тільки за часи російської окупації випустила більше 20 художніх марок патріотичної тематики, серед яких «Слава Україні!» (яка отримала 1-у премію на міжнародній виставці в Мадриді), «Передова», «Вони вистояли! Не витримав бетон!» та багато інших, які уже зібрали безліч прихильників в Україні та світі, поширюючи ідею сильної і незалежної України", - зазначають в компанії і нагадують, що 19 лютого в п'ятницю буде випущена марка «Орден Героїв Небесної Сотні».

Як повідомляв Укрінформ, Збройні сили України 18 лютого висловили протест проти обрання АТ "Укрпошта" 23 лютого датою презентації поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська". В Генштабі також заявили, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних сил, і запропонували перенести її на День українського добровольця - 14 березня.

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський пояснив, що презентація нових марок, присвячених армії, була запланована на 23 лютого для того, щоб нагадати всім про ЗСУ та "потролити сусіда".