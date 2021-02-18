Посольство Данії за підтримки ВООЗ передало апарати ШВЛ у 19 регіонів України

Посольство Данії за підтримки ВООЗ передало 26 лікарням у 19 регіонах України 30 апаратів штучної вентиляції легень для відділень реанімації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні у Фейсбуці Представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

"ВООЗ надала технічну підтримку для встановлення обладнання, забезпечила розширену гарантію на технічне обслуговування, а також допомогла з навчанням персоналу. Це спільний проєкт Посольства Данії в Україні та Представництва Європейського Союзу в Україні”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 лютого лабораторно підтвердили 1 287 141 випадок COVID-19, із них за добу – 6 237.

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 287 141 людина, одужали 1 134 120 людей, померли 24 852.

Фото:World Health Organization Ukraine